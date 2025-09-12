Uyuşturucu tacirlerine darbe: Van’da 106 kilo yakalandı!

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen faaliyette 106 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesinde 9 Eylül 2025 günü operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyette 56 kilo 414 gram skunk ve 50 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

