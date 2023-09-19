Uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli şafak operasyonu

Bursa'da bu sabah özel harekat ve çevik kuvvet desteğinde helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda onlarca uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Ekipler torbacıların kapılarını koçbaşlarıyla kırdılar.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli şafak operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde binlerce polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.

Özel harekat, çevik kuvvet, asayiş ekiplerinin yanısıra helikopterin de havadan destek verdiği operasyonda şüphelilerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Birçok şüphelinin yakalandığı operasyon kameralara anbean yansıdı.

Bursa'da bu yıl içerisinde düzenlenen 3 büyük kökünü kurutma operasyonunda 300 civarında satıcı tutuklanmış ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ve gayrimenkullere savcılık kararıyla el konulmuştu.

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