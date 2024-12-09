Uyuşturucu tacirlerine 'Narkokapan-1' darbesi! 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi: Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Jandarma tarafından düzenlenen "Narkokapan-1" operasyonlarında 21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"20 ilde uyuşturucuya yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkokapan-1" operasyonlarında; 640 kilogram uyuşturucu madde, 225 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Zehir taciri ile sokak satıcısı 37 şüpheli yakalandı. 34'ü tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Manisa, Aksaray, Van, Adana, Siirt, İstanbul, Sivas, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Muş, Tekirdağ, Rize, Mersin, Bingöl, Iğdır, İzmir ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "Narkokapan-1" operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 37 kilogram skunk, 9,5 kilogram metamfetamin, 2 bin adet uyuşturucu hap, 3,5 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 386 kilogram esrar, 170 bin adet kök skunk, 55 bin adet kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı, 1" i adli kontrol kararı verildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 135 kilogram esrar, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve haklarında adli kontrol kararı verildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 102 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 4 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

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Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram bonzai, bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 bin 692 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 bin 492 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı."