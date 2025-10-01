Uyuşturucu tacirlerine şok! Kocaeli’de dev şafak operasyonu: 124 gözaltı, kilolarca uyuşturucu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına karşı kapsamlı bir operasyon başlattı.

Bu süreçte 86 kişi tutuklanırken, delillendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla şafak vakti final operasyonu yapıldı. Sabahın erken saatlerinde onlarca polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Kilolarca uyuşturucu: Toplam 124 gözaltıOperasyonda özel harekat polisleri ve narkotik köpeklerinin yanı sıra termal kameralı dronlar da kullanıldı.

Baskınlarda 11 kilo 178 gram esrar, 6 kilo 783 gram eroin, 163 gram kokain, 5 kilo 503 gram sentetik kannabinoid, 72 gram AM-2201, 340 adet extacy hap, 2 kilo 62 gram metamfetamin, 24 adet captagon hap, bin 127 adet sentetik ecza, 183 kök kenevir, 25 hassas terazi, 17 tabanca, bir adet tüfek, 45 adet fişek, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edildiği düşünülen 203 bin 225 TL, 150 ABD doları ve 11 bin 325 Euro ele geçirildi.

Final operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı. Dosya kapsamında toplam 124 kişi tutuklandı.Bu sabah gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor.