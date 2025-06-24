Uyuşturucu tacirlerine suçüstü: Çok sayıda tutuklama var

Aksaray / Metin Kurt/ Yeniçağ

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi teknik ve fiziki takibe alındı.

Şüpheli A.K., Y.E.V., B.U., E.K. ve F.G., Aksaray il merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 192 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 200 mililitre aseton sıvısı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden F.G. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.E.V., B.U. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede sürdürdüğü titiz ve etkili çalışmaların devam edeceği bildirildi.