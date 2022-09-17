17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uyuşturucu tarlası jandarma baskını

Bursa’da jandarma tarafından kenevir yetiştirilen tarlaya yapılan baskında 81 kök kenevir bitkisi ile bin 905 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ele geçirilip imha edildi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 14:15
Takip Et

Uyuşturucu tarlası jandarma baskını

Uyuşturucu tarlası jandarma baskını
+
Aa
-

İHA
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde T.G. (48) isimli şüphelinin ikametinde ve tarla olarak kullandığı arazide yasadışı kenevir ekimi yaptığı ve kurutarak sattığı tespit edildi.


Yapılan operasyon sonucu 81 kök kenevir bitkisi, bin 905 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
4
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
5
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
6
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
7
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Uyuşturucu tarlası jandarma baskını
﻿Uyuşturucu tarlası jandarma baskını
﻿Uyuşturucu tarlası jandarma baskını
﻿Muğla Beltaş işçi alacak
﻿Muğla Beltaş işçi alacak
﻿Muğla Beltaş işçi alacak
﻿ASKİ'den vatandaşlara 'su kesintisi' uyarısı
﻿ASKİ'den vatandaşlara 'su kesintisi' uyarısı
﻿ASKİ'den vatandaşlara 'su kesintisi' uyarısı
﻿Sosyal medya hesabı çalanlara eş zamanlı operasyon: 10 ilde 19 kişi tutuklandı
﻿Sosyal medya hesabı çalanlara eş zamanlı operasyon: 10 ilde 19 kişi tutuklandı
﻿Sosyal medya hesabı çalanlara eş zamanlı operasyon: 10 ilde 19 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.