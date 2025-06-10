Uyuşturucu ticareti Aksaray’da son buldu: 2 bin hapla yakalandılar!

AKSARAY / METİN KURT

KOM Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma, Aksaray'da uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin ne denli ciddi ve kapsamlı yürütüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik birimleri, E.Y. ve A.K. isimli şahısların İzmir ilinden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı hapları Aksaray iline getirerek piyasaya süreceklerine dair istihbarat elde etti. Bu kritik bilgi üzerine derhal harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Yürütülen titiz takip çalışmaları sonucunda şüpheliler Aksaray il merkezinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilere ait araçta ve bulundukları adreste yapılan detaylı aramalarda, tam 2 bin 30 adet sentetik ecza (uyuşturucu ve uyarıcı hap) ele geçirildi. Bu miktar, Aksaray'da son yıllarda ele geçirilen en büyük sentetik ecza operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, vatandaşların da bu tür suçlarla ilgili şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Uyuşturucuya karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden güvenlik güçlerinin bu başarılı operasyonu, hem kamuoyundan takdir topladı hem de uyuşturucu tacirlerine gözdağı verdi.