Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilmişti! Davası karara çıktı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilmişti! Davası karara çıktı

Samsun’un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan 40 yaşındaki F.K, isimli kadının davası karara bağlandı. Mahkeme, zanlı kadına uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

F.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında F.K. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan kadın, mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına F.K.(40) adlı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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