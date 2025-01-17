Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilmişti! Davası karara çıktı

F.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında F.K. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan kadın, mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına F.K.(40) adlı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.