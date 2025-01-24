Uyuşturucu ticaretine 6 yıl 3 ay hapis

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu ticaretine 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hakkında dava açılan 1 kişi yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 kişi de beraat etti.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hakkında dava açılan 1 kişi yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 kişi de beraat etti.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 3 kişi hakkında görülen davanın son duruşmasında A.Y., 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan M.A.T. ve N.K. ise beraat etti.

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