Uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonunda 1 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonunda 1 tutuklama

Edirne Keşan'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir iş yerinde uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda bir iş yerinde uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Keşan Narkotik Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmalarıyla, Keşan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto elektrikçiye ait iş yerine yapılan baskında iş yeri sahibi Y.Ç.'nin uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Aramada yazıhanede 1 kilogram 972 gram esrar, 18 adet sentetik ecza hap, 6 adet ecstasy hap, 1.12 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği ve çeşitli kaçak içkiler ele geçirildi.

İş yeri binasının ikinci katında ise esrar yetiştirilmek üzere hazırlanmış özel bir düzenek bulundu. Bu düzenekte 2.20x2.40 santim boyutlarında çadır, ısıtıcı, buhar makinesi, vantilatör, termometreler, tavan led lambaları, toprak dolu pet bidonlar ve besleyici sıvılar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonunda 1 tutuklama

Uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonunda 1 tutuklama

Uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonunda 1 tutuklama

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