Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım atıldı ve 23 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10-16 Mayıs tarihleri arasında il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar neticesinde, 10 kilo 550 gram esrar, 282 kök Hint keneviri, 32 gram sentetik uyuşturucu, 49 uyuşturucu hap, 250 kilogram kaçak tütün, 360 litre kaçak etil alkol, 240 kilogram fermente edilmiş üzüm posası, ruhsatsız 3 tabanca ve 17 av tüfeği, 10 uyuşturucu içme aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Toplamda 23 şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.