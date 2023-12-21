Uyuşturucu yetiştirebilmek için evine yaptıkları polisleri şaşırttı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu yetiştirebilmek için evine yaptıkları polisleri şaşırttı
Erzincan'da bir eve düzenlenen operasyonda hint keneviri yetiştirmek için evine iklimlendirme kuran kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcıları ve yetiştiricilerinin her geçen gün geliştirdikleri yöntemler görenleri şaşkına çeviriyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından bir eve düzenlenen operasyonda şüphelinin evine kurduğu sistem şaşırttı.

Şüphelinin evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi.

Yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi ile 85 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi bulundu.

200x140x60 santimetrekare ebatlarında iklimlendirme sistemi ve yasa dışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemelerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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