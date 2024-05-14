Uyuşturucudan 26 yıl hapis cezası olan zanlı uyuşturucuyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde tespit edilen adreslere operasyon yapıldı.
Adreslerde arama yapan ekipler, 13,29 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Düzenlenen operasyonda N.K, U.D. ve E.A. adlı şahıslar gözaltına alındı.
Bu kişilerden N.K'nin, hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 26 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu için arandığı öğrenildi.