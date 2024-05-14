Uyuşturucudan 26 yıl hapis cezası olan zanlı uyuşturucuyla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Uyuşturucudan 26 yıl hapis cezası olan zanlı uyuşturucuyla yakalandı
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yapmaktan hapis cezası olan bir kişinin de aralarında olduğu 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde tespit edilen adreslere operasyon yapıldı.

Adreslerde arama yapan ekipler, 13,29 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Düzenlenen operasyonda N.K, U.D. ve E.A. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Bu kişilerden N.K'nin, hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 26 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu için arandığı öğrenildi.

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