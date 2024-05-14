Uyuşturucudan 26 yıl hapis cezası olan zanlı uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yapmaktan hapis cezası olan bir kişinin de aralarında olduğu 3 kişi yakalandı.