Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Aydın Germencik'te uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalar kapsamında Germencik'te Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ü. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan V.Ü. gerekli adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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