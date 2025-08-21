Uyuşturucudan ceza alan şahıs kovalamacayla yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucudan ceza alan şahıs kovalamacayla yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden 30 yıla yakın ceza alan hırsızlık şüphelisi şahıs kaçmaya çalıştı, ancak polis peşini bırakmayarak kovalamacayla yakaladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden 30 yıla yakın ceza alan hırsızlık şüphelisi şahıs kaçmaya çalıştı, ancak polis peşini bırakmayarak kovalamacayla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmaları sürdürürken şüpheli Ş.G'yi belirledi. Polisin, evden hırsızlık olayının şüphelisi olan aynı zamanda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan 29 yıl 10 Ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş. G.'nin peşine düştü. Polisi fark eden şahıs kaçmaya çalıştı. Hükümlünün peşini bırakmayan polis, kovalamacayla yakaladı.

Emniyet ve adliyede gerekli şlemleri yapılan şahsı cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
Macaristan Cumhurbaşkanı'nın "Rusya" sansürü gündem oldu: Dakikalar içerisinde değiştirildi
Macaristan Cumhurbaşkanı'nın "Rusya" sansürü gündem oldu: Dakikalar içerisinde değiştirildi
Doğumun ölümü
Doğumun ölümü
İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...
İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...
IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”
IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”
3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı
3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı