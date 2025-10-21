Uyuşturucudan farkı yok! Sanal beğeniler, gerçek acılar: Dijital tuzağın karanlık yüzü

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN IŞIĞINDA GERÇEKLER

Bilim dünyası, bağımlılığın sonuçlarını somut verilerle aydınlattı. Harvard Üniversitesi'nin bir çalışmasında, sosyal medyada kendini ifşa etmek, beynin dopamin merkezlerini uyuşturucu alımında olduğu gibi aktive etti; katılımcıların yüzde 80'i kendilerinden bahsetmeye odaklandı ve bu, gerçek ilişkileri zayıflattı.