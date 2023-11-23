Uyuşturucudan kazandığı 270 bin liraya el konuldu

Edirne'de jandarma ekipleri bir araçtan şüphelendi. Şüphelinin üzerinden uyuşturucudan kazandığı 270 in lira, uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucudan kazandığı 270 bin liraya el konuldu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Jandarma ekipleri, çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucu tabanca ve 13 fişek, susturucu, alev gizleyen, 11 gram skunk, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 535 euro ele geçirildi. Yakalanan sürücü gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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