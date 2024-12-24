Uyuşturucudan yakalandı: Keşke 10 kilo yakalatsaydım

Kadın, sağlık kontrolüne götürülürken, pişmanlıkla “Keşke şöyle 10 kilo falan yakalatsaydım” dedi.

SAĞLIK KONTROLÜ SIRASINDA YAĞMUR VE PİŞMANLIK



Olay, gece saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı devriye ekipleri, şüphe üzerine 37 EZ 432 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Araç durduğunda, sürücü ve yanındaki kadın kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasına alındı. Yapılan incelemede, H.T. (33) isimli kadının uyuşturucu suçundan aranması olduğu belirlendi. Bunun üzerine kadın olay yerinde gözaltına alındı.

Kadın, sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, polis aracından inerken yağmur nedeniyle su birikintisini fark etti. Kendisine kapıyı açan polis memuruna, “Geldin böyle durdun suya” diyerek azarladı. Ardından suya basmamak için birkaç hamle yapan kadın, polis memurları eşliğinde acil servise giriş yaptı. Bu sırada, "Keşke şöyle 10 kilo falan yakalatsaydım" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli işlemler için Aksaray Polis Merkezine götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.