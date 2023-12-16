Uyuşturuculara yönelik operasyon

Kaynak: İHA
Uyuşturuculara yönelik operasyon
Kütahya’da uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor kaydı bulunan şahıs Yaya Devriye Ekiplerince uyuşturucuyla yakalandı.

Polis ekipleri tarafından Fuatpaşa Mahallesi oto sanayi içerisinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, M.E. (32) isimli şahıstan 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şahsın yapılan GBT sorgusunda Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Son Haberler
Yerlikaya duyurdu. Son 3 günde 2842 kişi yakalandı Gündem
Yerlikaya duyurdu. Son 3 günde 2842 kişi yakalandı
En büyük paramız 200 TL 14 yılda mum gibi eridi. 2009 yılında 200 lira ile bakın neler geliyormuş Ekonomi
En büyük paramız 200 TL 14 yılda mum gibi eridi. 2009 yılında 200 lira ile bakın neler geliyormuş
Şırnak Üniversitesi rektörünün üniversite bütçesinden kendi kitaplarını bastırdığı ortaya çıktı Gündem
Şırnak Üniversitesi rektörünün üniversite bütçesinden kendi kitaplarını bastırdığı ortaya çıktı
'Okuma gözlüğümü taktım bir daha baktım' diyerek açıkladı. Cemal Ersen TFF'yi kutladı: Hangi üstün zekanın ürünü ise... Spor
'Okuma gözlüğümü taktım bir daha baktım' diyerek açıkladı. Cemal Ersen TFF'yi kutladı: Hangi üstün zekanın ürünü ise...
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Dünya
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası