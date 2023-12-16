Uyuşturuculara yönelik operasyon

Polis ekipleri tarafından Fuatpaşa Mahallesi oto sanayi içerisinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, M.E. (32) isimli şahıstan 26 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şahsın yapılan GBT sorgusunda Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.