Uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İHA
Uyuşturucuya geçit yok

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuya yönelik operasyonlarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 7 kişi yakalandı.

Aydın'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 7 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler, İncirliova, Koçarlı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda B.A., U.M.A., U.A., O.G., M.Ç., B.K, ve S.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Efeler ilçesinde yakalanan B.A, İncirliova ilçesinde yakalanan B.K. isimli şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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