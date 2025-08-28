Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada üzerlerinde ve araçlarında uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, A.S. ve S.K. isimli şahısların araçlarında ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramada, 14,19 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

aw526566-01.jpg

aw526566-02.jpg

