Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Çorum'da polis ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapılan denetim sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar ile 2 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan H.T. ve Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

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