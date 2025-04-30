Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan denetimlerde durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu. Operasyon kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada 9 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan D.B. ve A.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar ardından uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

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