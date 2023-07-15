Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.S.'yi gözaltına aldı.

M.S.'nin İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramada 209 metamfetamin, 1,8 gram toz halinde ecstacxy ve 6 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.