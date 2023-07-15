Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.S.'yi gözaltına aldı.

aw935791-01.jpg

M.S.'nin İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramada 209 metamfetamin, 1,8 gram toz halinde ecstacxy ve 6 adet sentetik ecza ele geçirildi.

aw935791-02.jpg

Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Son Haberler
Devlet Bahçeli'den laiklik vurgulu 15 Temmuz mesajı Siyaset
Devlet Bahçeli'den laiklik vurgulu 15 Temmuz mesajı
Celal Şengör tarih vererek açıkladı: Karadeniz patlayacak Güncel
Celal Şengör tarih vererek açıkladı: Karadeniz patlayacak
İngiliz turistin akılalmaz dolandırıcılığı Türkiye’de bedava yedi, içti, eğlendi Güncel
İngiliz turistin akılalmaz dolandırıcılığı Türkiye’de bedava yedi, içti, eğlendi
Vatandaş AKP'nin aylık hesaplama sisteminin kurbanı oldu. 5 buçuk milyon emekli zam alamadı Güncel
Vatandaş AKP'nin aylık hesaplama sisteminin kurbanı oldu. 5 buçuk milyon emekli zam alamadı
Zehra Çilingiroğlu şantiyede balyozla duvar kırmaya başladı. Magazin
Zehra Çilingiroğlu şantiyede balyozla duvar kırmaya başladı.
Fatih Karagümrük'ten flaş Teknik Direktör kararı Spor
Fatih Karagümrük'ten flaş Teknik Direktör kararı
Kıpkırmızı bir Beşiktaş. Augsburg ders olsun. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Kıpkırmızı bir Beşiktaş. Augsburg ders olsun. Gürel Yurttaş yazdı