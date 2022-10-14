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Uyuşturucuyla yakalandı, 'Daralıyorum' deyip araca binmek istemedi

Aksaray’da polis ekiplerince plakasız araçta uyuşturucuyla birlikte yakalanan sürücü “Sadece kullanıyorum” diye kendini savunurken, gözaltına alındığı yanındaki arkadaşı ise “Daralıyorum” diyerek polis aracına binmek istemedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 23:35
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Uyuşturucuyla yakalandı, 'Daralıyorum' deyip araca binmek istemedi

Uyuşturucuyla yakalandı, 'Daralıyorum' deyip araca binmek istemedi
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İHA - Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Mahalle ve Çarşı Bekçileri durumundan şüphelendikleri plakasız otomobili durdurdu.

Araç sürücüsü Emirhan Ş. (26) idaresindeki plakasız otomobil içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapılırken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hüseyin Ç.’nin (30) Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Bekçiler tarafından yapılan aramada otomobilin kolçak kısmında şeker kutusuna gizlenmiş 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araçtan çıkan uyuşturucu maddenin kendine ait olduğu söyleyen sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.

Sürücü Emirhan Ş. gazetecilerin “Uyuşturucunun ticaretini mi yapıyorsunuz?” sorusuna, “Hayır sadece kullanıyorum” diyerek kendini savundu.

2 arkadaşta gözaltına alınarak polis aracı kafesine bindirilirken, Hüseyin Ç. polis ve bekçilerin kulağına “Daralıyorum” diyerek polis aracının kafes kısmına binmek istemedi.

Dakikalarca derdini anlatmaya çalışan Hüseyin Ç. daha sonra elleri kelepçelenerek polis otosunun arka koltuğuna oturtuldu.

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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