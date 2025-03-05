Uyuşturucuyla yakalandı, "Şeker sanıyordum" dedi

Kaynak: İHA
Uyuşturucuyla yakalandı, "Şeker sanıyordum" dedi

Adana'da minibüsün arkasındaki lastiğin içerisinde 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin aracın içindekileri "Şeker sanıyordum" savunması hayretlere düşürdü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda İhsan E.'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araç içerisinde arama yapan dedektör köpeği "Barbara" yedek lastiklere tepki verdi. Lastiklerin içerisinde 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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Gözaltına alınan İhsan E. sorgusunda, "Ben uyuşturucu madde kullanmam ya da satış yapmam. Poşetlerdeki maddenin uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Ben onları şeker zannediyordum" dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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