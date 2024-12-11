Hasta yatağının başlığına gizlemişler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hasta yatağının başlığına gizlemişler

Van’da durdurulan bir TIR’ın dorsesinde yapılan aramada hasta yastığının başlığına gizlenmiş 5 kilo 480 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Thor’un katılımıyla arama yapıldı. Thor’un tırın dorsesindeki hasta yatağının başlıklarına tepki verilmesi üzerine yapılan detaylı incelemede 5 kilo 480 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi.

aw348232-01.jpg

aw348232-02.jpg

aw348232-03.jpg

Son Haberler
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçını izleyecek
UEFA Başkanı Ceferin Kadıköy’de
ATM'lerde yeni dönem. 20 gün sonra başlayacak. Para çekmeye giden eli boş dönebilir
ATM'lerde yeni dönem. 20 gün sonra başlayacak. Para çekmeye giden eli boş dönebilir
New York borsası ABD'nin enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
'Erken seçim tarihi belli, başka şansı yok'. Saadet Partisi lideri açıkladı
'Erken seçim tarihi belli, başka şansı yok'. Saadet Partisi lideri açıkladı