Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladılar ki... Şeytanın aklına gelmez

Kaynak: İHA
Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladılar ki... Şeytanın aklına gelmez

İzmir'de zehir tacirlerinin uyuşturucuyu tırın lastiğine sakladığı ortaya çıktı.

Şehir dışından İzmir'e gelen bir tırın lastiği içerisine gizlenmiş halde, 50 kilo 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e, bir tır ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Plakası belirlenen araç kent girişinde durdurulurken, araç çevresinde Narkotik köpeği ile arama gerçekleştirildi. Köpeğin tepki verdiği tırın lastikleri incelenirken, lastik içerisine gizlenmiş halde 50 kilo 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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