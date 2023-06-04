Uyutarak çekiyorlar

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Mehmet Askar, çocukların yanı sıra yetişkinlerde de görülen "dişçi korkusu"nun alışılabileceğini ancak bu durumla başa çıkamayanları "uyutarak" tedavi ettiklerini açıkladı, önemli bilgiler verdi…

Uyutarak çekiyorlar

Editör: Murat Öztürk

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Mehmet Askar, çocukların yanı sıra yetişkinlerde de görülen dişçi korkusunun alışılabileceğini ancak bu durumla başa çıkamayanları uyutarak tedavi ettiklerini bildirdi.

Son dönemde daha da arttığı gözlemlenen dişçi korkusu uyutularak tedavi yöntemine olan talebi artırıyor. Normal tedavilere göre daha ağrılı geçen gömülü diş ve yirmi yaş diş çekimi ile implant uygulamaları, yetişkin hastalarda genel anestezi altında yapılıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer Dr. Dt. Askar, yetişkin hastalarda uyutularak diş cerrahi işlemlerinin son dönemde sıklıkla tercih edildiğini belirtti. Askar, "Diş hekimi korkusu olan çocuk ve yetişkin hastalar, bulantı refleksi olduğu için tedavi sırasında cerrahi işlem bölgesinde izolasyonun ve hasta stabilizasyonunun sağlanamadığı hastalar ile diş hekimi ünitinde işlem yapılmasının mümkün olmadığı özel gereksinimli bireylerin diş tedavileri uyutularak yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu. Askar, işlem süresi uzun çoklu implant tedavileri, büyük kist veya tümör operasyonları durumlarında da hasta konforu için genel anestezinin tercih edildiği bilgisini verdi.

Gömülü kalan 20 yaş dişlerinin çekimi ile komplike olduğu düşünülen diş çekimlerinin de hasta uyutularak yapılabildiğini aktaran Askar, "Sedasyon veya genel anestezi altında yapılan işlemler tam teşekküllü bir hastanede, ameliyathane ortamında ve alanında uzman bir anestezi ekibiyle tamamlanır. Hastamızın eşlik eden kronik sistemik bir hastalığı veya takip gerektiren özel bir durumu yoksa aynı gün içinde taburcu edilir." diye konuştu.

Teknolojiyle gelişen implant uygulamalarına ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Askar, şunları söyledi:

"Tek diş eksikliklerinde komşu dişleri küçültmeye gerek kalmadan eksik diş boşluğunun kapatılabilmesi, çoklu diş kaybının veya tam dişsizliğin olduğu durumlarda hastalara hareketli protez yerine sabit protez imkanı sunması gibi avantajları hastalarımızın dental implantları tercih etmesindeki temel sebeplerdir. İmplant cerrahisinin genel anestezi altında tamamlanması, cerrahi işlem yaptıramadığı için implant tedavilerini ertelemek zorunda kalan hastalarımız için konforlu bir yöntemdir. Hastaya özel tedavi planlamasıyla implant uygulamasından sonra birkaç gün iyileşme için beklenerek implantın kemikle kaynaşması sağlanır ve implant üstleri için kaplama ve protez aşamalarına klinikte devam edilir."

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