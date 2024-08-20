Uyutmayan besinler bilimsel araştırmalardan ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı

Düzenleme: Hatice Özen
Uyutmayan besinler bilimsel araştırmalardan ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan uyutmayan besinler bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı.

Uyutmayan besinler

Uyku, genel sağlık ve zindelik için hayati bir öneme sahip olmasıyla biliniyor. Ancak, bazı yiyecek ve içecekler, uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, özellikle kafein, şeker ve baharatlı yiyecekler gibi belirli gıdalar tüketildiğinde ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu besinlerin uyku üzerindeki etkilerini açıkladı.

Dr. Matthew Walker, uyku nörobilimcisi ve Why We Sleep kitabının yazarı, kafeinin uyku düzeni üzerindeki etkilerini detaylandırdı.

Dr. Walker'a göre, kafein merkezi sinir sistemini uyararak uykusuzluğa yol açabilir ve uykuya dalma süresini uzatabilir. Özellikle yatmadan altı saat önce bile kafein tüketimi, uyku süresini kısaltabilir ve uyku kalitesini düşürebilir. Kafein, kahve, çay, çikolata ve bazı gazlı içeceklerde bulunur ve bu nedenle bu tür içeceklerin akşam saatlerinde tüketilmemesi önerildi.

Dr. Michael Breus, klinik psikolog ve uyku uzmanı, şeker ve rafine karbonhidratların uyku düzeni üzerindeki etkilerini araştırdı.

Dr. Breus, şekerin kan şekerinde ani yükselmelere ve düşüşlere neden olabileceğini ve bunun da gece boyunca uyanmalara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, 2016 yılında yapılan bir çalışmada yüksek miktarda şeker tüketen kişilerin daha az derin uyku ve daha fazla uyanma deneyimlediği gözlemlendi.

Baharatlı yiyeceklerin uyku üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar, bu tür yiyeceklerin mide asidini artırabileceğini ve gece boyunca reflüye neden olabileceğini gösterdi.

Dr. Nisha J. Manek, romatolog ve fonksiyonel tıp uzmanı, baharatlı yiyeceklerin vücut sıcaklığını artırarak uykuya dalmayı zorlaştırabileceğini belirtti. Bu nedenle, yatmadan önce baharatlı yiyeceklerden kaçınmak, daha iyi bir uyku kalitesi için önerildi.

2008 yılında yapılan bir çalışmada, yüksek yağlı ve düşük lifli bir diyetin uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebileceği bulundu. Araştırmacılar, bu tür bir diyetin, REM uykusu sırasında sık uyanmalara yol açabileceğini ve uyku süresini kısaltabileceğini belirtti.

Dr. Rachel Salas, nörolog ve uyku uzmanı, bu bulguları destekleyerek, uyku kalitesini korumak için dengeli bir diyetin önemini vurguladı. Dr. Salas, protein, lif ve sağlıklı yağların uyku kalitesini artırabileceğini ve özellikle akşam yemeğinde bu tür besinlerin tüketilmesinin faydalı olabileceğini ifade etti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Elif Yıldız, kafein içeren besinlerin uyku düzenini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Dr. Yıldız, "Kahve, çay ve çikolata gibi kafein içeren besinler, merkezi sinir sistemini uyararak uykusuzluğa neden olabilir. Bu tür besinlerin özellikle akşam saatlerinde tüketiminden kaçınılmalıdır" dedi.

Psikiyatrist Dr. Mehmet Ak, "Baharatlı yiyecekler ve asitli içecekler de uyku düzenini bozabilir. Özellikle acı biber ve gazlı içecekler, mide asidini artırarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir" şeklinde uyardı.

Yapılan araştırmalar, bazı besinlerin uyku düzeni üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Örneğin, bir çalışmada, kafein tüketiminin uyku süresini ve kalitesini olumsuz etkilediği bulundu.

Ayrıca, baharatlı yiyeceklerin mide asidini artırarak uykuya dalmayı zorlaştırdığı belirtildi.

Tüketim Önerileri

Uyku düzeninizi korumak için şu besinlerin tüketiminde dikkatli olabilirsiniz:

• Kahve ve Çay: Kafein içeriği yüksek olan bu içecekler, uykusuzluğa neden olabilir. Akşam saatlerinde tüketiminden kaçının.

• Çikolata: Özellikle bitter çikolata, yüksek kafein içeriği nedeniyle uyku düzenini bozabilir.

• Baharatlı Yiyecekler: Acı biber ve diğer baharatlı yiyecekler, mide asidini artırarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

• Gazlı İçecekler: Asitli içecekler, mide rahatsızlıklarına yol açarak uyku kalitesini düşürebilir.

• Narenciye: Portakal ve greyfurt gibi asitli meyveler, mide asidini artırarak uyku düzenini bozabilir.

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