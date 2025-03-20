Uyuyan sürücü kabusu yaşattı!

Kaynak: İHA
Uyuyan sürücü kabusu yaşattı!

Bursa'da seyir halinde uyuya kalan sürücü otomobili ile park halindeki bir araca çarptı. Çarptıktan sonra araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Bağlaraltı Mahallesi 1. Cadde'de gerçekleşen kazada seyir halindeki bir otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, kazaya neden olan sürücünün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edildi.

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Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.

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