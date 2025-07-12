Uyuyanları uyandırmak boynumuzun borcudur!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının, birlik ve bütünlüğünün altı hem içeriden hem dışarıdan oyuluyor!

Suriye'de Esad sonrası kurulacak yeni yönetimde, PYD/YPG gibi PKK uzantısı yapılar El Şara tarafından, “muhatap” konumuna getirildi.

Amerikan üsleriyle, İsrail’in askeri yığınağıyla inşa edilen bu yeni denklemde “İsrail artık Türkiye’ye fiilen komşu” hale getiriliyor.

Adı konmamış bir ortaklıkla Suriye’nin kuzeyinde bir “Kürdistan” doğuyor.

İşte tam da bu aşamada “Abdullah Öcalan’a umut hakkı” kumpası da hızla sürüyor.

Öcalan’a siyaset yapabilme imkânı da sağlandı.

İlk videolu basın açıklaması yayınlandı.

Bu süreçte PKK da “silah bırakma şovu” yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı PKK uzantısı PYD/YPG’ye Amerikalıların verdiği “40 bin TIR silah ve mühimmat” imha edilecek mi?

PKK “silahları yakma” şovuna gazeteciler de tanık olarak götürüldü.

PKK’nın Suriye’deki türevleri YPG / PYD ise bırakın silahları yakmayı Amerika ve İsrail tarafından hala silahlandırılıp örgütlenerek meşrulaştırılıyor.

Bu hamle, sadece Suriye'nin değil, Türkiye'nin güney sınırlarının da yeniden şekillendirilme çabasıdır.

İsrail’in “Vaadedilmiş Topraklar” inancı, yayınladıkları harita doğrultusunda Fırat’tan Nil’e uzanır.

Türkiye’nin Güneydoğu’su bu haritada yer alır.

Amerika’nın İsrail ile canciğer kuzu sarması durumunda olması “Büyük Ortadoğu Projesi” kapsamında adım adım, “Vaadedilmiş Topraklar” kumpasını işaret ediyor.

BOP eş başkanı Erdoğan ile cumhurbaşkanı eş başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin “Yeni anayasa, yeni milli kimlik, Öcalan ve barış açılımı” PKK’nın kendisini feshetmesi ile sürüyor.

Türkiye'de “Yeni Milli Kimlik” açıklaması yapan Devlet Bahçeli, Erdoğan ile ne yapmak istemektedir?

Milletimizin kimliği “Türk vatandaşlığı” olarak anayasa maddelerinde tanımlanır ve güvence altına alınır.

Bahçeli ve Erdoğan yeni anayasa ile Türkiye’yi etnik temelli bir yeni yapılanmaya mı zorluyor?

Öcalan’ın, “eyalet, federasyon, konfederasyon” gibi tanımlamaları, yeni anayasa tartışmaları, İsrail ve Amerika’nın BOP projesi, Türkiye’nin bekası açısından çok tehlikeli bir hazırlık olarak dikkat çekiyor.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Irak'ı, Suriye’yi, Libya’yı parçalayarak sonlanmadı, büyük hızla devam ediyor…

Şimdi hedef Türkiye mi? Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü mü?

Erdoğan iktidarı Gazze soykırımı karşısında İsrail’i sadece lafta kınıyor.

BOP’un hedefi İran- Irak- Türkiye- Suriye üçgeninde Kürdistan kurmaktır.

Bu yapıyı askeri gücü ile muhafaza etmek için İsrail Suriye sınırımıza askeri üs kuruyor!

Suriye sonrası aynı zincirin ucu Diyarbakır’a, Hatay’a, Mersin’e uzanabilir.

Gazze bombalanırken, soykırım sürerken susanlar da bu işgal zincirine göz yumanlar da İsrail yandaşı emperyalist ülkelerdir.

Türkiye hem içerden Türk kimliği erozyonuna hem de İsrail kuşatmasına maruz bırakılıyor.

Suriye’de şekillenen harita, Lozan’ı değil, Sevr’i çağrıştırıyor.

Ey Türk halkı;

Bu oyun büyüktür.

Bu tuzak ciddidir.

Uyuyanları uyandırmak boynumuzun borcudur!