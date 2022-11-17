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Uyuyarak kilo verilebilir mi?

Chicago Üniversitesi’nde bir araştırma yapıldı. Araştırmada fazla kiloları olan 80 kişinin kalori alımları ve uyku sürelerini incelendi bakın ortaya ne sonuç çıktı?

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:16
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Uyuyarak kilo verilebiliyormuş

Uyuyarak kilo verilebilir mi?
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ABD’deki Chicago Üniversitesinde yapılan bir araştırma fazla kilolu olanları yakından ilgilendiriyor. Araştırmada fazla kiloları olan 80 kişinin kalori alımları ve uyku sürelerini incelendi. Çalışmaya katılan gönüllülerden daha fazla uyuyanların ortalama olarak daha az kalori tükettiği tespit edildi. Uzmanlar bunun sürdürülmesi durumunda yılda dört kilo verilebileceği sonucuna ulaştı.

Bulgular ışığında obezitenin önlenmesi ve kilo verme programlarına uyku tavsiyesinin eklenmesi de eklendi.

Çalışma için 21-40 yaş arası günde 6,5 saatten uyuyan 80 kişinin uyku düzenleri akıllı saatle takibe alındı. Kalori alımlarıysa idrar örneğiyle tespit edildi. Çalışmanın ikinci haftasında grubun yarısına uyku danışmanlığı verilerek günde 8,5 saat uyuması hedeflendi.Kontrol grubu ise normal uyku düzenine devam etti.

Çalışma boyunca katılımcıların yiyip içmesine kesinlikle karışılmadı.

İki grup da daha sonra iki hafta daha takibe alındı.Uyku danışmanlığı alarak ortalama uyku süresini 1,2 saat artıran gruptaki gönüllülerin kontrol grubuna göre 270 kalori daha az tükettiği ve yaklaşık 500 gram kilo kaybettiği ortaya çıktı Buna karşılık kontrol grubundakiler 400 grama yakın kilo aldı.

Araştırmacılar daha fazla uyuma düzeninin sürdürülmesi durumunda üç yılda 12 kilo verilebileceğinin altını çizdi

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