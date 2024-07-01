Uyuz hastalarına şifa oluyor. Bu göle girenin kapısına bir daha cilt hastalıkları uğramıyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu Köyü'nde, SİT alanı olarak koruma altına alınan bir su kaynağı ve mağaralar bulunuyor. Bu doğal güzellikler, hem doğaseverlerin hem de sporcuların ilgi odağı olmanın yanı sıra, cilt hastalıkları olanlar için de bir şifa merkezi olarak kabul ediliyor.

Özellikle uyuz gibi deri rahatsızlıkları olan bireyler, köydeki su birikintilerinde tedavi arayışında.

“DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE KORUMALI VE HALKA SUNMALIYIZ”

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, Sivas'ın termal kaplıcalarıyla ünlü bir şehir olduğunu ve Yıldızeli'nin sıcak çermikleri ile Bakırcıoğlu köyünün bu zenginliğe katkı sağladığını belirtti.

'Uyuz gölü' olarak bilinen su birikintisinin kaşıntı ve çeşitli cilt hastalıklarına iyi geldiği biliniyor.

Bakar, “Bu değerli alanın turizme kazandırılması ve vatandaşların sağlıklı bir şekilde faydalanabilmesi için çevre düzenlemeleri yapılmalı. Şu anda insanlar, duydukları bilgilerle bu sulara giriyorlar, ancak bu durum bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Bu nedenle, doğal kaynaklarımızı daha etkin bir şekilde korumalı ve halka sunmalıyız” dedi.

Bakar, bölgedeki mağaranın turizme açılmasının önemini vurgulayarak, doğa sporları ve yürüyüş gruplarının bu alanı sıkça ziyaret ettiğini ve 'uyuz gölü'ne ulaşmak için mağaradan geçtiklerini söylüyor.

Sivas'ın turizmde her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü belirten Bakar, "Ziyaretçilerimize en iyi deneyimi nasıl sunabiliriz diye düşünmeliyiz. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, Sivas'ın doğal güzelliklerini ön plana çıkarmalıyız" ifadelerini kullanıyor.

SİVAS'A NASIL GİDİLİR?

Sivas'a Türkiye'nin birçok şehrinden havayolu ve karayolu ile ulaşım mümkün.

Sivas Havalimanı'ndan Bakırcıoğlu Köyü'ne taksi veya otobüs ile yaklaşık 1 saatte ulaşabilirsiniz.

BAKIRCIOĞLU KÖYÜ'NDE NEREDE KALINIR?

Bakırcıoğlu Köyü'nde pansiyonlar ve bungalov evler gibi farklı konaklama seçenekleri mevcut.

Doğayla iç içe bir konaklama deneyimi için bungalov evleri tercih edebilirsiniz.