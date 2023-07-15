Uyuz otu hazımsızlığa iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlığa iyi gelen uyuz otunun faydaları dikkat çekti. Uyuz otuyla ilgili detaylar..

Uyuz otu çayı, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Uyuz otu, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide krampları gibi sindirim problemlerine iyi gelir.

UYUZ OTU NEDİR?

Tarakotugiller familyasından; bir veya çok yıllık bir bitkidir. Birçok türü vardır. Yabanileri, genellikle kumlu yerlerde yetişir.

NASIL KULLANILIR?

Eski tıpta çokça kullanılan Uyuzotu günümüzde kozmetik ürünlerinde ve bazı ilaçların yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca Süs bitkisi olarak da yetiştirilir.

Uyuzotu bitkisi kaynatılarak içilir. Veya saça ve yaralı deriye sürülerek kullanılabilinir.

Uyuz otu çayı, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabilir.