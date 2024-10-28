Uyuz vakaları neden artıyor? Uzmanlar uyardı!

Son dönemlerde, uyuz vakalarında kaydedilen artış, sağlık uzmanlarının dikkatini çekiyor.

Uyuz, Sarcoptes scabiei adlı parazitin neden olduğu, ciltte kaşıntı ve döküntüye yol açan bulaşıcı bir hastalık olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, bu artışın arkasındaki nedenleri ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci, uyuzun temas yoluyla bulaşan bir paraziter hastalık olduğunu belirterek, özellikle kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kaya, "Kalabalık ve hijyenin yetersiz olduğu ortamlarda uyuz parazitinin bulaşma riski artmaktadır" diye ifade etti.

UYUZ NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

Uyuz, Sarcoptes scabiei adı verilen mikroskobik bir parazitin neden olduğu bir cilt hastalığı. Bu parazit, cilt altına yerleşerek yoğun kaşıntıya ve döküntülere yol açar. Hastalık, enfekte kişilerle doğrudan temas yoluyla hızla yayılabilir. Özellikle kalabalık yaşam alanlarında ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu ortamlarda bulaşma riski artar.

VAKALARIN ARTIŞ NEDENLERİ

Uzmanlar, uyuz vakalarındaki artışın birkaç temel nedenine dikkat çekiyor. İlk olarak, pandemi sürecinde hijyen alışkanlıklarının değişmesi ve sosyal mesafenin azalması, hastalığın yayılmasını kolaylaştırdı. Ayrıca, artan nüfus yoğunluğu ve göç hareketleri de uyuzun yayılmasında etkili oldu.

BELİRTİLER VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Uyuzun en belirgin belirtisi, özellikle gece artan yoğun kaşıntıdır. Kaşıntıya ek olarak, ciltte kızarıklık, döküntü ve küçük kabarcıklar görülebilir.

Doç. Dr. Pekmezci, uyuz tedavisinde permetrin veya kükürtlü kremler gibi topikal ilaçların yanı sıra, ağız yoluyla alınan ilaçların da etkili olduğunu belirtti. Tedavi sürecinde tüm aile bireylerinin tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Pekmezci, aksi takdirde hastalığın tekrar edebileceğini ifade etti.

KORUNMA YOLLARI

Uyuzdan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Ellerin sık sık yıkanması, kişisel eşyaların paylaşılmaması ve enfekte kişilerle temastan kaçınılması öneriliyor.

Ayrıca, kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmak ve yaşam alanlarını düzenli olarak temizlemek de hastalığın yayılmasını önleyebilir.

Uyuz vakalarındaki artışa karşı bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak, hastalığın kontrol altına alınmasında kritik rol oynuyor.

Uzmanlar, belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurulmasını tavsiye etti.