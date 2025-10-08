Dünya genelinde salgın boyutuna ulaşmaya başlayan uyuz (Sarcoptes scabiei) vakaları, uluslararası bilim çevrelerinin ana gündem maddesi haline geldi. Özellikle kalabalık yaşam alanları ve hijyen koşullarının düşük olduğu bölgelerde büyük bir hızla yayılan bu paraziter enfeksiyon, dermatologları harekete geçirdi.

Uluslararası saygın tıp dergilerinden The Lancet’te yayımlanan bir araştırmada, uyuzun küresel yükünün beklenenin çok üzerinde olduğu belirtildi. Çalışma, hastalığın temas yoluyla çok kolay bulaşabilmesi ve belirtilerinin geç ortaya çıkabilmesi nedeniyle kontrol altına alınmasının zorlaştığına dikkat çekti.

YABANCI UZMANLARDAN KRITIK UYARILAR

Hastalığın önlenmesi ve tedavisi konusunda dünya çapında otorite kabul edilen isimler, korunma yöntemlerinin hayat tarzı haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Harvard Tıp Okulu'ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Eleanor Vance, kişisel hijyenin uyuzla mücadelede kilit rol oynadığını ifade etti. Dr. Vance, "Uyuz akarı doğrudan cilt teması veya enfekte olmuş eşyalar aracılığıyla kolayca geçebilir. Bu nedenle, günlük el ve vücut temizliğine azami önem gösterilmesi hayati önem taşıyor," dedi. Dr. Vance ayrıca, ortak kullanılan eşyalardan (havlu, giysi, yatak takımı) kesinlikle kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Epidemiyolog Prof. Simon Davies, enfeksiyonun kaynağını ortadan kaldırmanın önemini vurguladı. Prof. Davies, bir evde veya yakın çevrede uyuz vakası görüldüğünde, tüm aile üyelerinin eş zamanlı tedavi görmesi gerektiğini belirtti. "Tedavi sonrasında enfeksiyonlu kişinin kullandığı tüm giysi, nevresim ve havluların en az 60 derecede yıkanması ve yüksek ısıda kurutulması gereklidir. Yıkanamayacak eşyaların ise hava geçirmez bir torbada en az 72 saat izole edilmesi zorunluluğu ortaya çıktı," şeklinde bir açıklama yaptı.

Uzmanlar, korunmada temel prensibin, temasın kesilmesi ve çevresel temizlik olduğunu kaydetti. Bu basit ama etkili yöntemlerin, uyuzun yayılma zincirini kırmada en güçlü silah olduğu görüşünde birleşildi.