Uzağı görmekte zorlanıyorsanız bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Özellikle yaz tatilinde çocukların bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon kullanmasının yoğunlaşması üzerine uzağı görmekte güçlük çektiklerine yönelik şikayetler arttı.

Her gün hayatın bir alanında, bilgisayar, telefon ya da tabletteki oyuna odaklanmış, çevresindeki olup bitenle ilişkisini tamamen kesmiş onlarca çocuk görmek mümkün hale geldi. Ancak uzmanlara göre bu durum, çocuklarda çok ciddi sağlık ve gelişme sorunlarına yol açıyor. Tablet, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar nedeniyle çocuklarda boyun ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın ciddi biçimde artış gösterdiği belirtiliyor. Bu aletler, yoğun biçimde kullanım nedeniyle gelişme çağındaki çocukların omurgalarında ciddi hasara yol açıyor. Boyun, sırt, bilek ve göz ağrısı gibi hastalıklar, en fazla 5-9 yaş arası çocuklarda görülmeye başlandı. Uzmanlara göre en iyi tedavi, çocukların tablet ve akıllı telefon kullanımına sınırlama getirilmesi.

Bu çerçevede yaz tatilinin başlaması üzerine özellikle çocuklarda bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon kullanımı arttı. Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon kullanımının artması üzerine çocuklarda uzağı görememe şikayetlerinde artış yaşanmaya başlandı. Yapılan muayenelerde özellikle çocuklarda uzağı görememe şikayetlerinin yoğun bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon kullanımına bağlı bilgisayar körlüğü hastalığının olduğu tespit edildi.

Uzağı görmekte zorlanıyorsanız bilgisayar körlüğü hastalığına yakalanmış olabilirsiniz

Yaz ayının gelmesiyle birlikte okullarında kapandığını hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Kömür, “Çocuklarımızda yaz tatilinde boş vakitleri çok fazla oluyor. Bu nedenle ders çalışmayı bırakıp daha çok tablet, bilgisayar gibi cihazlarla vakit geçirmeye başladılar. Bu cihazların günde iki saatten fazla kullanımı gözde ciddi bozukluklara yol açabiliyor. Miyop dediğimiz rahatsızlıkların ilerlemesine ve uzağı görememe gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle çocuklarımızın daha çok dışarıda vakit geçirmelerini, açık ortamlarda durmalarını ve daha çok dışarıda oyun oynayarak vakitlerini geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu yönde velilerimizin çocuklarını teşvik etmeleri gerekiyor. Parlak ekranlara uzun süre bakmak özellikle gece vakti bakmak bir hayli sıkıntı oluşturabiliyor gözde, gözün hassas tabakalarına zarar verebiliyor. Bizlerin bilgisayar körlüğü dediğimiz tablet körlüğü dediğimiz sebeplere yol açabiliyor. Bu yüzden tablet ya da bilgisayar gibi cihazların kullanımına özen gösterilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

“TABLET YA DA AKILLI TELEFONLARI KARANLIK MODTA KULLANMAK GEREKİYOR”

Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon kullanımının uzağı görmede sorun çıkartabileceğini söyleyen Dr. Barış Kömür, “Uzağı görme noktasında problemimiz var ise bizlerde bilgisayar körlüğü hastalığı olmuş olabilir. Özellikle tablet, bilgisayar ya da cep telefonunu gece vakti kullanmak ne yazık ki uzağı göremememize sebep olabiliyor. Bu sebeple göz hekimimize başvurup bu konuyla ilgili detaylı bir muayene istenilmesi gerekiyor. Tablet ya da bilgisayar kullanımı bırakıldığı zaman uzağı görememe sorunu düzelebiliyor. Fakat uzun süre tablet ya da bilgisayar kullanımı kalıcı hasara da yol açmış olabilir” diye konuştu.

“EKRAN PARLAKLIĞINI DÜŞÜK SEVİYEDE KULLANMAK GEREKİYOR”

Ekran parlaklığının düşük seviyede kullanılmasını tavsiye ettiklerini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Kömür, “Göz yorgunluklarına karşı göze direk gelen ışıkları engelleyici gözlükler bulunuyor. Bu gözlükleri kullanabiliriz. En önemlisi süreyi yani tablet ya da bilgisayar, cep telefonu kullanımını minimum tutmamız gerekiyor. Ekran parlaklığını daha düşük seviyede tutup normal karanlık ortam yerine aydınlık bir ortamı tercih etmemiz gerekiyor. Gündüz ekran parlaklığını daha düşük değerlere alarak o şekilde cihazlarımızı kullanabiliriz. Geceleyin de karanlık modta ve düşük kontrast ayarlarında kullanılması gözümüzün yorulmaması açısından daha faydalı olabiliyor. En iyisi cihazlarımızın kullanım süresini azaltmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Uzun süre tablet, bilgisayar ya da akıllı telefon kullanımının gözde kuruluğa da yol açtığını söyleyen Dr. Kömür, “Tablet, bilgisayar ya da cep telefonuna çok fazla bakıldığında göz kırpma sayımız azaldığında ister istemez kuruma oluyor. Bunun için suni gözyaşları kullanabiliyoruz. Gözümüzdeki kuruluğu dengelemek için suni gözyaşı faydalı olabilir. Bilgisayar ya da tableti kullanmamız gerektiğinde 10 dakikada bir 10 metre uzağa bakıp gözümüzü dinlendirip bir dakikalığına, ondan sonra işimize devam edersek daha az zarar almış oluyoruz” ifadelerini kullandı.