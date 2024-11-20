Uzak şehir 3 diziyi solladı! Zirveye yerleşti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzak şehir 3 diziyi solladı! Zirveye yerleşti

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir ikinci bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başardı. Dizi TOTAL kategorisinde 8.80 izlenmeyle zirveye oturdu.

Daha ikinci bölümüyle büyük ses getiren dizi AB ve ABC1 kategorilerinde de yüksek izlenme aldı. Gündeme oturan dizi gecenin en çok konuşulan dizilerinin arasına girip sosyal medyada TT’i oldu.

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KIZIL GONCALAR, KIZILCIK ŞERBETİ VE İNCİ TANELERİ’Nİ SOLLADI

Kanal D’de başlayan Uzak Şehir, her yeni bölümleriyle izlenme rekorları kıran Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri’ni sollayıp zirveye oturdu. Daha başlamadan fragmanıyla ortalığı kasıp kavuran dizideki oyuncular performanslarıyla izleyicilerini adeta büyüledi.

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OYUNCULUĞUYLA MEST ETTİ

Dizide oğlu Cihan Deniz’i alarak Kanada’ya kaçmanın planlarını yapan Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal oyunculuğuyla seyircilerden tam not aldı.

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DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Çekimleri Mardin Midyat’ta çekilen dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Daha 2. bölümüyle izleyicilerinin kalbini fetheden dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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