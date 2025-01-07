Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Kanal D'de izlenme rekorları kıran Uzak Şehir'de oyuncuların dizide taktığı aksesuarlar da sosyal medyada olay oluyor.

Özellikle "Sadakat Albora" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gonca Cilasun, kullandığı takılarla dikkat çekiyor.

Cilasun'un taktığı Mardin ile özdeşleşmiş olan telkariler ve renkli ipek eşarplar kadın izleyiciler tarafından beğeniliyor. Dizide başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakterine düğün sahnesinde takılan altınlar, Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş'ın kullandığı Mardin'e özgü takılar göz kamaştırıyor. Başrol oyuncusu Ozan Akbaba ile erkek oyuncularından Alper Çankaya'nın yüzükleri ile Ferit Kaya'nın taktığı kolyeler de sosyal medyada konuşuluyor.

TÜRKİYE'DE DEĞİL TÜM DÜNYADA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Mardin'in ünlü gümüş tel işleme sanatı olan telkariler, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir kadın olan Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun'a çok yakışıyor. Telkaride, el işçiliğiyle ince tel haline getirilen gümüş, çeşitli şekillerde bükülüyor. Mardin ve Midyat denince akla gelen telkariler, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük ilgi görüyor.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!

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