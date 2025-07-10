Uzak Şehir dizisi oyuncusu aşkını itiraf etti

Kaynak: Hürriyet
Uzak Şehir dizisi oyuncusu aşkını itiraf etti

Uzak Şehir dizisinin oyuncusu Burak Şafak özel hayatı ile gündeme geldi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Kadir' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Burak Şafak şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Burak Şafak 'Sıcak bir ilişkiye başladım' diyerek aşkını ilan etti. Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Şimdilerde sezon finalinde olan dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizide 'Kadir' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Burak Şafak şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim hayatında biri olduğunu açıkladı.

Şafak; 'Çok sıcak bir ilişkiye başladım. Hayatımda biri var. Mardin sürecinde hayatıma dahil oldu. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Sektörden değil.' diyerek adeta aşkını haykırdı.

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