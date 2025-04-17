Uzak Şehir dizisi oyuncusu sosyal medya mesajlarına isyan etti

Yüksek reytinglerle izleyicilerin beğenisini toplayan Uzak Şehir dizisinin oyuncusu Mine Kılıç, yer aldığı bir dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada hem kendisine hem de 10 yaşındaki yeğenine gelen çirkin yorumlarla ilgili bir video paylaştı. Oyuncu kendisine yönelik yapılan eleştirilere ateş püskürdü.

YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

Mine Kılıç, sosyal medya hesabında 'Ülke gündemi bu haldeyken bu paylaşımı yapmaktan sizin adınıza utanıyorum, 10 yaşındaki yeğenime kadar tuhaf tuhaf mesajlar ve videolar bölüm bittikten sonra atamazsınız. Bana attıklarınıza gülüp geçiyorum fakat artık ailesel bir şeye dönüştüyse artık yasal işlemler başlatılacak." diyerek isyan etti.

Genç takipçilerine de hukuk uyarısında bulunan Kılıç, açıklamasının devamında "Özellikle gençler bunlara yaptırımlarına hukukta bir bakın, bu mesajları sonra yollayın. İkinci olarak çamur at izi kalsın politikasından bir vazgeçin, senaristimiz Gülizar Hanım benim arkadaşım değil, yakınım değil, yapım şirketimiz de böyle amatör çalışan bir yapım şirketi değil, karakterimin anlaşması onaylandıktan sonra kendisiyle okuma provasının toplantısında tanıştık ve orada bıraktık." dedi.