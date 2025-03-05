‘Uzak Şehir’ dizisi zirveyi sevdi

Haftanın dizisi: Kanal D’nin ilgiyle izlenen ve sezonun en çok ses getiren işlerinden olan ‘Uzak Şehir’, aldığı reytinglerle çıkışını sürdürüyor.

Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, istikrarlı performansını sürdürerek 13.52 reytingle zirvedeki yerini korudu.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi, sadece aldığı reytinglerle değil; tüm sosyal medya platformlarında da en çok konuşulan yapımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Dizi, bu gidişle sezon sona kadar tüm rekorları altüst edeceğe benziyor.

Maria Callas’ın son günleri

Haftanın filmi: Başrollerini Angelina Jolie ve Haluk Bilginer’in paylaştığı ‘Maria’ filmi, toplamda 83 bin 793 kişi tarafından izlendi. Filmin yönetmen koltuğunda Pablo Larrain otururken senaryosunu ise Steven Knight kaleme aldı.

21 Şubat’ta vizyona giren film, 1970’lerin Paris’inde dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas’ın çalkantılı, güzel ve trajik hayatının son günlerini konu ediniyor.

Tacittin Yalçın’dan ‘Lakin’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Ses sanatçısı Tacittin Yalçın, yeni şarkısı ‘Lakin’i BNC Müzik & Sedat Sakarya etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Tacittin Yalçın’a ait şarkının düzenlemesini Sedat Sakarya yapmış. Aşkı anlatan şarkıya yine Sedat Sakarya’nın yönetmenliğini üstlendiği bir de klip çekilmiş. Tacittin Yalçın, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Fotoğrafların şifa gücü

Haftanın kitabı: Fotoğrafların yalnızca anılarımızı saklayan araçlar olmadığını, aynı zamanda bir şifa kaynağı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bülent Demircioğlu’nun kaleme aldığı “Fotoğrafla İyileşme Sanatı”, kişisel gelişim ve alternatif şifa tekniklerine ilgi duyan okurlar için eşsiz bir rehber sunuyor.

Destek Yayınları tarafından yayımlanan kitap, fotoğrafların enerjisiyle geçmiş travmaların ve duygusal blokajların nasıl çözülebileceğini anlatıyor. Bilinçaltı teknikleri, meditasyon yöntemleri ve bilimsel rezonans yasalarıyla desteklenen bu yaklaşım, bireylerin hayatlarında dönüştürücü etkiler yaratmalarına yardımcı oluyor.