Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in jenerik müziğinin sözlerine imza atan ve dizinin sıkı bir takipçisi olan Sezen Aksu, yapıma bir şarkısını daha hediye etti.

Aksu'nun sözü ve bestesi kendisine ait olan Çek Tetiği isimli dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba seslendirdi.

Her hafta pazartesi akşamlarına damga vuran AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir'in bu haftaki bölümünde izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor.

Türkiye'nin en önemli sanatçılarından Sezen Aksu'nun diziye armağan ettiği şarkıya, bölümden özel görüntülerle bir tanıtım paylaşıldı.

‘Uzak Şehir’ dizisinin jenerik müziğinin sözlerine imza atan, ekibin ‘Uğurumuz’ olarak nitelendirdiği ve en başından bu yana sıkı bir ‘Uzak Şehir’ izleyicisi olan Sezen Aksu, diziye bir şarkısı hediye etti.

Sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait, bağlamada Ahmet Koç’un imzasını taşıyan ‘Çek Tetiği’ şarkısını dizinin başrol oyuncularından seslendirdi.

Şarkının tanıtımının paylaşılması ile izleyicilerden sosyal medyada beğeni içeren yüzlerce yorum yapıldı. "Sezen Aksu dizi için şarkı yapıyor ve bunu Ozan abiye söyletmişler çok iyi", "Sezen Aksu gibi değerli bir sanatçımızın diziye özel şarkı yapması muazzam bir şey teşekkür ederiz kendilerine", "Ozan alboram şarkı söylemiyor kalp ameliyatı yapıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2017 tarihli Lübnan yapımı Al Hayba’nın yerli uyarlaması olan Uzak Şehir dizisi 11 Kasım 2024’te başladı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın rol aldığı dizi izleyiciler tarafından çok seviliyor. Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Narlı köyünde çekilen dizinin konusu ise Kanada’da yaşayan Alya Albora'nın, vefat eden eşinin vasiyeti üzerine oğlu Deniz ile birlikte Mardin’e gelmesi ile yaşadıklarını anlatıyor. Alya’yı aile sırları, kan davası gölgeleri ve zor tercihlerle çevrili bir mücadele bekliyor.