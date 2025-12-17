Haftanın dizisi: Kanal D’nin Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi ‘Uzak Şehir’, çok konuşulmayı sürdürüyor.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı dizi, geçen hafta yaklaşık 2 puan artarak 14.90 reytingle son 12 yılın en yüksek 40. bölüm reytingine ulaştı. Dizi, konusu ve aldığı reyting kadar oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyada lider konumda bulunuyor.

Aşk ve dostluğun zorluk karşısında gücü

Haftanın filmi: Başrollerini Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı, yönetmenliğini Mali Ergin’in üstlendiği, senaryosunu Aksel Bonfil’in yazdığı TAFF Pictures imzalı ‘Bugün Güzel’, ilk hafta sonunda 12 bin 31 kişi tarafından izlendi.

Hayatın acı tatlı yanlarını mizahi bir dille ele alan film, aşkın ve dostluğun zorluklar karşısında insana nasıl güç verebileceğini sıcak bir öyküyle anlatmayı hedeflerken izleyiciye devam etme gücü aşılayan, umut dolu bir bakış açısı sunuyor.

Funda Arar’dan duygusal bir şarkı daha

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin en özel isimlerinden Funda Arar, yeni şarkısı ‘Odalar Soğuk’u Bomonti Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Sheyh Ree ile Şahin Atasoy’a ait şarkının düzenlemesini Febyo Taşel yapmış. Şarkının klibi, Şile’de bulunan 100 yıllık bir Alman karakolunda Safa Gülsoy yönetmenliğinde çekilmiş. Şarkı, bitmiş bir ilişkinin ardından geride kalan içsel boşluk, hüzün ve yalnızlık hissini anlatıyor.

Aşkın farklı hallerinin şiirsel yolculuğu

Haftanın kitabı: Yazar Derya Remziye Öner’in yeni kitabı ‘Aşkın İlahisi’, Koç Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Eser, şiirler aracılığıyla aşk temasını, duygusal yoğunluğu ve hayat karşısında insanın iç sesini yansıtıyor. Aşk olgusu, kitabın merkezinde yer alır; duygular yalın ve etkileyici bir dille şiirsel olarak dile getirilir.

Kitap, aşkı bir ilahiye benzeterek içsel yolculuklar, duygu yoğunluğu ve aşkın farklı hallerini şiirsel ifadelerle keşfetmeyi amaçlıyor.