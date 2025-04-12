Uzak Şehir dizisinden beklenmeyen veda

“Uzak Şehir” dizisi her izleyiciler tarafından büyük ilgi ile takip ediliyor. AyNA Yapım imzalı dizide yakında flaş bir ayrılık yaşanacak.

Diziye doktor Uğur rolüyle konuk olan Anıl İlter ekibe veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Katıksız’ın yönettiği, Gülizar Irmak’ın yazdığı dizi mayıs sonunda sezon finali yapması planlanıyor.

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Sürpriz bebek haberinin gündeme geleceği dizinin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer’in buluştuğu ana kadrosunda şimdilik planlanan bir ayrılık ise görünmüyor.

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