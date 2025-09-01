Uzak Şehir dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu: Sırlarıyla geri dönüyor! Boran öldü mü?

Düzenleme: Kaynak: DHA

KANAL D’nin reyting rekorları kıran AyNa Yapım imzalı sevilen dizisi Uzak Şehir’in ikinci sezonu için heyecan dorukta. Unutulmaz sezon finalinin ardından yaz arası veren dizinin çekimleri geçen hafta başladı.

İkinci sezonda neler yaşanacağı sorusuna yaz boyunca yanıt aranan dizinin tanıtımı izleyenleri adeta şoke etti.

uzak-sehir-dizisinin-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-sirlariyla-geri-donuyor-boran-oldu-mu-yenicag-2.jpg

Cihan ve Alya'yı el ele Boran'ın mezarı başında gördüğümüz tanıtıma, yanlarına gelen kadının "Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam" sözleri damga vurdu.

uzak-sehir-dizisinin-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-sirlariyla-geri-donuyor-boran-oldu-mu-yenicag-3.jpg

Gizemli kadının sözleri Alya ve Cihan kadar, izleyicileri de şoke etti.

Uzak Şehir'de flaş oyuncu değişikliği! Yeni sezon daha başlamadan ayrıldıUzak Şehir'de flaş oyuncu değişikliği! Yeni sezon daha başlamadan ayrıldı

uzak-sehir-dizisinin-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-sirlariyla-geri-donuyor-boran-oldu-mu-yenicag-3.jpg

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Uzak Şehir'in yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor.

uzak-sehir-dizisinin-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-sirlariyla-geri-donuyor-boran-oldu-mu-yenicag-4.jpg

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

uzak-sehir-dizisinin-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-sirlariyla-geri-donuyor-boran-oldu-mu-yenicag-5.jpg

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi'den itibaren Kanal D'de izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

uzak-sehir-dizisinin-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-sirlariyla-geri-donuyor-boran-oldu-mu-yenicag-6.jpg

uzak-sehir-dizisinin-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-sirlariyla-geri-donuyor-boran-oldu-mu-yenicag-7.jpg

uzak-sehir-dizisinin-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-sirlariyla-geri-donuyor-boran-oldu-mu-yenicag-8.jpg

Uzak Şehir geri dönüyorUzak Şehir geri dönüyor

uzak-sehir-dizisinin-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-sirlariyla-geri-donuyor-boran-oldu-mu-yenicag-9.jpg

uzak-sehir-dizisinin-2-sezon-yayin-tarihi-belli-oldu-sirlariyla-geri-donuyor-boran-oldu-mu-yenicag-10.jpg

Uzak Şehir dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu: Sırlarıyla geri dönüyor! Boran öldü mü?

Uzak Şehir’in Pakize'sinin içinden Zeyna çıktı! Meğerse Türkiye ve Avrupa şampiyonuymuşUzak Şehir’in Pakize'sinin içinden Zeyna çıktı! Meğerse Türkiye ve Avrupa şampiyonuymuş

Son Haberler
Edis'in Berrak Tüzünataç öpücüğü infial yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
Edis'in Berrak Tüzünataç öpücüğü infial yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
Fenerbahçe'ye o yıldız için dev teklif! Mourinho sonrası bir ayrılık daha yaşanabilir...
Fenerbahçe'ye o yıldız için dev teklif! Mourinho sonrası bir ayrılık daha yaşanabilir...
Efe Akman İspanya yolcusu
Efe Akman İspanya yolcusu
Hasat sona erdi, iyi haber geldi! Tam 450 ton bal üretildi
Hasat sona erdi, iyi haber geldi! Tam 450 ton bal üretildi
Sıcaklarda araçlardaki büyük tehdit ortaya çıktı! Kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor
Sıcaklarda araçlardaki büyük tehdit ortaya çıktı! Kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor