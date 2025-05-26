Uzak Şehir dizisinin o sahnesi izleyicinin tepkisini çekti: O isim kadrodan ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bugüne izleyiciyi ekrana kilitleyen Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin başrollerini Sahra Şaş, Dilin Döğer, Alper Çankaya, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba paylaşıyor.

Dizinin ekrana gelen 27. bölüm fragmanında uçuruma yuvarlanan araba sahnesinin yer alması, Uzak Şehir dizisinin hayranları tarafından sosyal medyada gündeme taşındı. Akıllara genç oyuncu Atakan Özkaya‘nın canlandırdığı Kaya Albora karakterinin senaryo gereği ölmüş olabileceği ihtimali geldi. Ancak Atakan Özkaya‘nın diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Merakla izlenen dizinin senaryosunu nasıl ilerleyeceği izleyiciler tarafından zaman zaman sosyal medyada sıklıkla tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren oyuncudan da diziden ayrılık sinyalleri gelmedi.

