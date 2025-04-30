Uzak Şehir dizisinin oyuncusu gelen çirkin mesajlara isyan etti. 'Seyirci sevmedi'

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç son dönemde kendisine gelen çirkin mesajlardan rahatsız. Duruma isyan eden Mine Kılıç 'metres' rolüne dair yaptığı itirafla gündeme geldi.

Uzak Şehir'in 'Mine'si Mine Kılıç başarılı oyunculuğuyla son dönemde adından söz ettiriyor. Çok konuşulan fenomen dizide Cihan ile aşk yaşayan Mine sıklıkla 'metres' olmakla suçlanıyordu.

Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç, Alya ve Cihan arasına girmekle suçlanınca bu durum hayatına da yansıdı. Mine Kılıç'a gelen çirkin mesajlar oyuncuyu bıktırdı.

Birsen Altuntaş'a konuk olan Mine Kılıç Uzak Şehir'deki rolüne dair samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu "Karakterle aramda ismimin aynı olması bir ters köşe yaptı beni sonra sordum hocaya hocam dedim hani Mine filan takılma öyle şeylere dedi. Bana çok yazan oluyor adın da Mine zaten sen de böylesindir" diyerek yaşadıklarını aktardı. Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"İkinci kadın tırnak içinde dedikleri karakterler ya da o metres denen kadını senaryoyu okuduktan sonra kabul etmek bir kadın oyuncu için büyük bir meydan okuma çünkü onunla beraber o bagajda çok fazla yük geliyor. Toplumsal etik ve değerler Türkiye'de çok normalleşmiş değil. Bir kadının tek başına varoluşunda herhangi bir erkekle istediği ilişkiyi kendi ahlak ölçülerine göre yaşaması herkesin söyleyecek bir lafı oluyor veya herkesin kendi hayatındaki evliliği ile ilgili endişesi coşuyor mesela bir kadın orada senin varlığını kendi hayatında bir tehdit olarak gördüğü için de ekstra saldırıyor sana..."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Mine karakteri 6 yıl filan bir adamla, 6 yıl bir kadının hayatında çok önemli tamam bazı evlilik vaatleri olmayabilir ama bir erkek ve kadın ilişkisinin nihai amacı evlilik olmamalı diye de düşünüyorum, evlenmeden de birlikte olabilirler ama işte bu izleyiciye çok şey geldi olmadı sevmediler."