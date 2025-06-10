‘Uzak Şehir’ fırtınasına yaz molası

2 Haziran’da ekrana gelen 28. bölümüyle sezon finali yaparak yaz molası veren Uzak Şehir (Kanal D), aldığı reytinglerle sezona damgasını vururken sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Dizi, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Mayıs ayında en çok konuşulan dizi oldu. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi, 900 binden fazla paylaşım ile adını zirveye yazdırdı. Konusu kadar oyuncu performanslarıyla da izleyenlerin takdirini kazanan dizi, yeni sezonda da aynı başarıyla yoluna devam edeceğe benziyor.

Ekrandaki yerli dizilerin sosyal medya yansımalarını araştırmasında Uzak Şehir’i sırasıyla Eşref Rüya, Bir Gece Masalı, Hudutsuz Sevda, Kızılcık Şerbeti, Deha, Rüzgârlı Tepe, Sahipsizler, Leyla Hayat Aşk Adalet ve Siyah Kalp takip etti.

Yaz günü ‘Kayboldum Masalında’

Aleyna Tilki ve Mabel Matiz, sevenlerine sürpriz yaptı. İkili, düet çalışması ‘Kayboldum Masalında’yı DMC etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Mabel Matiz’e ait şarkının düzenlemesini Sabi Saltiel yapmış. Şarkıya Osman Özel’in yönetmen koltuğuna oturduğu, yazın ruhuna uygun bir de klip çekilmiş. Duygusal bir parça olan ‘Kayboldum Masalında’, aşk ve ayrılık acısını anlatıyor.

Mabel Matiz, her zaman olduğu gibi yine farkını ortaya koymuş ve Aleyna Tilki ile harika bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Kült filmlerle aynı temada buluşuyor

‘Adresi Olmayan Ev’ filmi, dünyada ve Türkiye’deki festival başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın yaptığı film, teknolojiyi kontrolü ve yaşadığımızı kabul etmekten korktuğumuz her şeyi araştıran filmlerin bir araya geldiği Romanya’da gerçekleşecek Transilvanya Uluslararası Film Festivali’nde 13-15 Haziran’da ‘Tomorrow is Fear’ temasıyla Blade Runner, A Space Odyssey, Fahrenheit 451 gibi kült yapımlarla aynı kategoride gösterilecek.

Distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği dokuz büyük suç nedeniyle unutma yasası kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatan filmin kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat ve Janset gibi isimler rol alıyor.